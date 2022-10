NO LIMITS wieder Inklusiv in Berlin

21 downbeat, die RambaZamba-Hausband

Foto: RambaZamba

Berlin (kobinet) NO LIMITS feiert vom 9. bis 19. November in Berlin seine zehnte Ausgabe. Nach 3 Jahren Förder-Pause zeigt Deutschlands größtes und wichtigstes Festival für Disability & Performing Arts, wieder aktuelle Strömungen und Themen, mit denen sich Künstler mit und ohne amtlich bescheinigte Behinderungen beschäftigen, erfuhr kobinet von Antje Grabenhorst.

Als überbordendes Theater-, Performance- und Tanzfestival 2005 gestartet, findet es in bewährter Zusammenarbeit mit dem HAU Hebbel am Ufer, dem RambaZamba Theater, Theater Thikwa, Ballhaus Ost sowie neu dem Feld-Theater für junges Publikum statt.

Über 300 Mitwirkende zeigen aktuelle Tendenzen in gut 50 Veranstaltungen mit Theater, Tanz, Performance, Musik, Filmen, Diskussionen und Workshops.

Mit diesem Programm präsentiert sich NO LIMITS erneut als europäische Drehscheibe für professionelle Künstler mit und ohne Behinderung, als Ort für innovative Bewegung und inklusive Begegnung. 2022 kommen Projekte aus Belgien, Deutschland, England, Östereich, Schweiz, Serbien und Spanien. (Für Projekte aus ferneren Ländern bräuchte NO LIMITS ein größeres Budget.)

Monster Truck (Berlin) & Platform-K (Gent/Belgien) gehen am 9. und 10. November von Bord des „Narrenschiffs“ und ersteigen die Bühne. Zu einem Rock und Pop-Konzert kommt am 15. November 21 downbeat, die RambaZamba-Hausband, mit Station 17 aus Hamburg zusammen.