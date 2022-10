Veranstaltung: Was tun wenn’s brennt?

Brennendes Haus

Foto: Arbeitskreis Barrierefreiheit Mannheim

Mannheim (kobinet) "Was tun wenn's brennt?" So lautet der Titel einer Veranstlaltung, zu der der Mannheimer Arbeitskreis Barrierefreiheit am 22. November in die Mannheimer Abendakademie einlädt. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr, Einlass ab 15 Uhr 30. Für gehörlose Menschen wurden zwei Dolmetscherinnen engagiert, heißt es in der Ankündigung.

„Was tun wenn’s brennt? Für viele Behinderte eine ‚brennende‘ Frage. Zwar wurde viel getan, um Brände zu vermeiden und Fluchtwege zu schaffen. Die Frage ist aber, ob diese von Behinderten auch genutzt werden können und wie sie kommunizieren können. Zu diesem Thema konnten wir Herrn Dipl. Ing. Michael Müller vom CBF ( Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt e.V) gewinnen“, heißt es in der Ankündigung.

Link zur Veranstaltungsankündigung