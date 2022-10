Logo VbA

Foto: VbA

München (kobinet) Am 28. Oktober wollte der Verein VbA Selbstbestimmt Leben den Rindermarkt in München in ein Fackelmeer verwandeln. Zwischen 17:00 und 20.30 Uhr war dort ein Aktionstag unter dem Motto: "Leuchten für Inklusion“ geplant. Wegen personeller Probleme musste die Aktion kurzfristig abgesagt werden, wie die kobinet-nachrichten erfuhren. Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben, heißt es vonseiten des VbA.

Link zu weiteren Infos zur nun abgesagten Aktion