Projekt DigiTeilhabe jetzt online

Logo: AWO

Foto: AWO

Berlin (kobinet) Mit dem Projekt "DigiTeilhabe – Inklusives Engagement und digitale Nachbarschaft“ unterstützt der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Menschen, mit Hilfe barrierefreier Zugänge, digitalen Kompetenzen und ehrenamtlicher Begleitung die digitale Welt zu entdecken und mitzugestalten. Die AWO will damit ein selbstbestimmtes Leben mit Hilfe digitaler Technologien und ein solidarisches Zusammenleben fördern. Die Internetseite für das von der Aktion Mensch Stiftung geförderte Projekt ist jetzt online.

„Ziel der Webseite ist es, Informationen zu den Themen digitale Teilhabe und Barrierefreiheit für die Fachöffentlichkeit bereit zu stellen. Neben einfachen Tipps finden sich dort Materialien und Links, welche im Verlauf des Projektes kontinuierlich ausgebaut werden. Da sich die Seite auch an Menschen mit Behinderung und Menschen mit Armutserfahrung richtet, ist sie als Vorbild für digitale Barrierefreiheit gedacht. Als besondere Features gibt es daher einen speziellen Hoch-Kontrastmodus, einen Umschalter für die Übersetzung in Leichte Sprache sowie Hinweis-Buttons auf Alternativ-Texte von Bildern. Über unsere Projekt-Standorte Berlin und Dillingen konnten wir Menschen mit Behinderung an mehreren Stellen der Entwicklung einbinden“, heißt es vonseiten der Projektverantwortlichen.

Link zu neuen Internetseite zur DigiTeilhabe