Wien (kobinet) Ein in Neuseeland geplantes Gesetz soll dazu führen, dass Mitteilungen vom Staat in Zukunft für alle verständlich sind. "Im geplanten Gesetz steht, dass Mitteilungen vom Staat in Zukunft in einfacher und verständlicher Sprache verfasst werden müssen. Die Regierung ist für das Gesetz, die Opposition ist dagegen", heißt es in einem von Jakob Ferner verfassten Bericht des Online-Nachrichtendienstes BIZEPS zur aktuellen Gesetzesinitiative in Neuseeland.

Link zum BIZEPS-Bericht