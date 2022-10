Selbstvertretung von Autist*innen nimmt in Bayern Fahrt auf

München (kobinet) Der 2021 gegründete bayerische Landesverband der Selbstvertretung von Autistinnen und Autisten (Autismus Selbstvertretung Bayern) nimmt auf Augenhöhe an Abstimmungstreffen der Ministerien zur Autismus-Strategie Bayern, die noch in diesem Jahr dem Landtag vorgelegt werden soll, teil. Darauf hat Anke Kidan vom Verein Autismus Selbstvertretung Bayern die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

„Im September luden die an der Erstellung der Autismus-Strategie Bayern beteiligten Ministerien unter Leitung des Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration zu einer Online-Konferenz ein, um die Verbände der Selbsthilfe über den aktuellen Stand der Erarbeitung zu informieren. Neben Autismus Bayern (Landesverband der Angehörigen), wurde die Autismus Selbstvertretung Bayern persönlich eingeladen. Dies zeigt, dass die Ministerien die Arbeit des Landesverbandes der Selbstvertretung anerkennen und der Politik die Relevanz einer Selbstvertretung bewusst ist. Das so wichtige Umdenken in Richtung Partizipation, also der Einbindung der tatsächlich Betroffenen auf Augenhöhe, hat noch vor der Verabschiedung der eigentlichen Strategie in Bayern bereits begonnen“, heißt es vonseiten des Vereins Autismus Selbstvertretung Bayern.

Die Kontaktaufnahmen zum Verein ist per Mail unter [email protected] möglich.