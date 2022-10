ORF ermöglicht Praxiserfahrung im Journalismus für behinderte Menschen

Logo des ORF

Foto: BIZEPS

Wien (kobinet) "Wer als Mensch mit Behinderung Journalist:in werden will, hatte es schwer, Zugang zum journalistischen Beruf zu finden. Doch Behinderung und Journalismus schließen einander nicht aus. Ganz im Gegenteil, es ist sogar enorm wichtig für eine inklusive Medienlandschaft, dass sie von Menschen mit Behinderungen aktiv mitgestaltet wird", heißt es in einem Beitrag des Online-Nachrichtendienst BIZEPS. Im Januar 2023 startet in Österreich ein inklusives Medienprojekt des ORF. Der 7-monatige Kurs soll Menschen mit Behinderungen auf ein mögliches Mitwirken im journalistischen Bereich vorbereiten. Bevorzugt richtet sich die Ausschreibung an Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen, wie es im BIZEPS-Bericht heißt.

