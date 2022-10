Deutsche Behindertenrat: Behinderte Menschen in Triage-Situationen nicht benachteiligen

No body found to use for abstract...

Berlin (kobinet) Im Zusammenhang mit der Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages zum "Triage-Gesetz" am 19. Oktober hat sich auch der Deutsche Behindertenrat (DBR) mit einer Presseinformation zu Wort gemeldet. "Es ist gut, dass die Ex-Post Triage weiterhin explizit ausgeschlossen bleibt. Es muss sichergestellt sein, dass auch bei behinderten oder älteren Patientinnen und Patienten bereits zugeteilte, überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten nicht mehr zur Disposition stehen, solange eine intensivmedizinische Behandlung noch indiziert ist", erklärte Michaela Engelmeier, Sprecherratsvorsitzende des DBR.

Darüber hinaus begrüßt der DBR, dass das „Mehraugenprinzips“ für die Zuteilungsentscheidungen gesetzlich festgeschrieben wird. Michaela Engelmeier wertet es als ersten Erfolg, dass bei Patientinnen und Patienten mit Behinderung zusätzlich behinderungsspezifische Fachexpertise hinzugezogen werden muss. „Das muss zwingend so bleiben, denn stereotype Vorstellungen von Behinderung führen dazu , dass Überlebenswahrscheinlichkeiten von Menschen mit Behinderung geringer eingeschätzt werden. Daher bleibt es in diesem Zusammenhang ganz wichtig, dass spezifische Vorgaben zur Aus- und Weiterbildung in der Medizin und Pflege eingeführt werden“, so die Sprecherratsvorsitzende. Diese müssten vor allem den menschenrechtlichen Ansatz von Behinderung, barrierefreie Kommunikation und die Sensibilisierung von Diskriminierungsrisiken beinhalten.

Michaela Engelmeier fordert: „Hier müssen Bund und Länder an einem Strang ziehen, damit dies auch tatsächlich umgesetzt wird und auch Menschen mit Behinderungen auf eine diskriminierungsfreie medizinische Versorgung im Ernstfall vertrauen können. Wichtig ist dem DBR außerdem, dass eine Meldepflicht eingeführt wird, ob und in welchen Kliniken und Fallkonstellationen eine Triage nötig wurde. Eine diskriminierungsfreie medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderungen muss immer sichergestellt sein.“