Inklusionsbarometer Mobilität 2022 der Aktion Mensch wird vorgestellt

Bonn (kobinet) Die Aktion Mensch lädt zur digitalen Studienvorstellung des ersten Inklusionsbarometers Mobilität am 2. November von 16:00 bis 17:00 Uhr im Rahmen einer Zoom-Veranstaltung ein. Das Inklusionsbarometer Mobilität der Aktion Mensch beantwortet u.a. Fragen wie: Wie barrierefrei ist Mobilität in Deutschland gestaltet? Wird Inklusion auf unseren Straßen, im öffentlichen Verkehr und dem dazugehörigen digitalen Raum gelebt? Und inwiefern wird die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung am Alltag dadurch ermöglicht oder eben verhindert? Die Studie befasst sich dabei mit verschiedenen Aspekten der Mobilität wie Zugänglichkeit, Kosten, Sicherheit oder Nachhaltigkeit.

Für die repräsentative Online-Befragung untersuchte die Aktion Mensch in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Ipsos, einer Ko-Forschenden-Gruppe sowie Mobilitäts- und Inklusions-Expert*innen die Aussagen von 1.000 Menschen mit und 500 ohne Beeinträchtigung.

Ablauf der Veranstaltung

• Vorstellung des Inklusionsbarometer Mobilität 2022 durch Christina Marx, Leiterin Aufklärung und Kommunikation der Aktion Mensch

• Erläuterung der Methodik und Indexbildung durch Dr. Johannes Kaiser, Senior Research Executive bei Ipsos GmbH

• Vorstellung des Ko-Forschungs-Ansatzes bei der Studie durch Lea Thönnes, Forschungsreferentin bei der Aktion Mensch und Hartmut Schulze, Ko-Forschender

• Sozialpolitische Einordnung des Inklusionsbarometers Mobilität 2022 durch Ottmar Miles-Paul, Sprecher der LIGA Selbstvertretung und Autor eines der Gastbeiträge in der Studie

Anschließend gibt es Zeit für Fragen und Diskussion.

Link zur Anmeldung für die Veranstaltung

Die Veranstaltung wird von Dolmetscher*innen für Gebärdensprache, Leichte Sprache und Schrift begleitet, heißt es in der Ankündigung.