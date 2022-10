Nachdenkliches happy birthday zu 32 Jahre ISL im Lichte der Triage-Anhörung

Karikatur zur Triage - Bildbeschreibung im Artikel unten

Foto: ISL - Phil Hubbe

Berlin (kobinet) "Die ISL wird heute 32 Jahre alt. Seit über drei Jahrzehnten setzt sie sich mit anderen für Gleichberechtigung und Chancengleichheit behinderter Menschen ein. Ausgerechnet heute sind wir zur #Triage-Anhörung im #Bundestag geladen, um mit anderen darüber zu diskutieren", schrieb Alexander Ahrens von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, die am 19. Oktober 1990 in Erlangen gegründet wurde, einen nachdenklichen Geburtstagsgruß als er auf dem Weg zur Anhörung in den Deutschen Bundestag war.

„Inwieweit ein Gesetz im Jahr 2022 es wirkungsvoll verhindern kann, behinderte Menschen im Falle fehlender Behandlungskapazität vor Diskriminierung im Medizinbereich zu schützen“, ließ Alexander Ahrens bei seinem nachdenkliches Happy Birthday für die ISL angesichts der mühsamen Diskussion während der letzten Monate zum Thema Triage offen. Im November wird der Deutsche Bundestag voraussichtlich im Rahmen der Änderung des Infektionsschutzgesetzes Regelungen zur Triage verabschieden. Gut zwei Stunden dauerte die Anhörung im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags am 19. Oktober, bei der Alexander Ahrens zweimal zu Wort kam und u.a. deutlich machte, dass es diese Diskussion überhaupt nur gibt, weil mutige behinderte Menschen vor’s Bundesverfassungsgericht gezogen sind.

