Buchtipp: Mein Leben ist doch cool

Buchcover: Mein Leben ist doch Cool von Natalie Dedreux

Foto: KNAUR

Köln (kobinet) Die Frankfurter Buchmesse richtet in diesen Tagen wieder verstärkt den Blick auf spannende Bücher. Gerade in der dunkleren Jahreszeit gibt es wieder mehr Zeit, um sich in eine warme Decke zu kuscheln und Bücher zu lesen. Daher passt der Buchtipp, den das NETZWERK ARTIKEL 3 in seinen guten Nachrichten zur Inklusion veröffentlicht hat, bestens zur Jahreszeit. Ottmar Miles-Paul hat sich vor kurzem in Köln auf einen Kaffee mit Natalie Dedreux getroffen, die Anfang Oktober ihr erstes Buch mit dem Titel "Mein Leben ist doch cool" veröffentlicht hat.

„Mein Leben ist doch cool“, so lautet der Titel des Buches von Natalie Dedreux, das am 4. Oktober 2022 im Verlag KNAUR erschienen ist. Nachdem die junge Frau am 7. Oktober im Kölner Treff des WDR schon einige Takte zu ihrem neuen Buch sagen konnte, fand am 10. Oktober im KairosBlue in Köln die Buchpremiere mit Natalie Dedreux und ihrem Assistenten Wenzel Rehbach statt. 2017 hatte Natalie Dedreux in der Wahlarena zu Angela Merkel u.a. gesagt: „Frau Merkel: Neun von zehn Babies mit Down Syndrom werden in Deutschland nicht geboren. Sie werden abgetrieben. Ich will nicht abgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben.“ In ihrem neuen 240 Seiten starken Buch schildert Natalie Dedreux ihre Gedanken zu verschiedenen Themen aus ihrer Sicht. Sie zeigt, dass Menschen mit Down Syndrom ein cooles Leben haben. Dass die junge Frau nun ein Buch veröffentlicht hat, das ist für das NETZWERK ARTIKEL 3 eine gute Nachricht zur Inklusion.

„Die Menschen sollen mein Buch deswegen lesen, weil ich es wichtig finde, was ich hier zu sagen habe. Dann sieht man, dass ein Leben mit Down Syndrom auch cool ist. Und wenn die sich das Buch durchlesen, dann habe ich auch mehr Fans, und das finde ich gut“, teilte Natalie Dedreux im Vorfeld ihrer Buchpremiere in Köln mit. „Natalie Dedreux ist Bloggerin und Aktivistin. Bekannt wurde sie durch ihren Auftritt in der Wahlarena, als sie Angela Merkel zur Spätabtreibung behinderter Kinder befragte. In diesem Buch hat sie ihre Gedanken und Ansichten und ihre politischen Vorstellungen aufgeschrieben – zu Themen wie Afghanistan, Judentum oder veganer Ernährung. Klar und auf den Punkt beschreibt sie die drängenden Fragen unserer Zeit und macht Mut, sie aus einer neuen, einer anderen Perspektive zu betrachten. Ein Buch gegen Vorurteile und ein engagierter Appell für die Teilhabe aller Menschen an unserer Welt – ohne Berührungsängste“, heißt es in der Ankündigung für die Buchpremiere in Köln. Das Buch ist im Buchhandel für 16,99 Euro erhätlich.

Wenn man mit Natalie Dedreux bei einer guten Tasse Kaffee zusammen sitzt, die diese liebt, wie Ottmar Miles-Paul vom Projekt Gute Nachrichten zur Inklusion die Möglichkeit im Funkhaus Cafe im Herzen Kölns hatte, wird sehr schnell deutlich, dass Natalie Dedreux ein sehr ausgeprägtes politisches Herz hat. Bereits in Zeiten ihrer inklusiven Beschulung hat sie sich engagiert und gerne auch mal durch’s Magephon gesprochen. „Ich liebe das Megaphon“, betont sie und verweist auf einige Demonstrationen, an denen sie bereits teilgenommen hat. Dabei ist ihr wichtig, dass Kinder nicht nur wegen ihrer Behinderung abgetrieben werden. „Das Down Syndrome ist cool!“ betont Natalie Dedreux ausdrücklich in ihrem Buch. Und dass sie ihr Leben cool findet, das sprüht aus jeder Faser ihres Daseins.

„Das Down Syndrom ist keine Krankheit. Wir haben ein Chromosom zu viel, wir haben 47 Chromosomen, ihr anderen habt 46 Chromosomen. Ich wohne hier in Köln. Ich wohne hier nicht alleine, sondern in einer Wohngemeinschaft. Das sind zusammen vier Leute, zwei mit und zwei ohne Down Syndrom. Wir wohnen da zusammen. Ich bin von zu Hause ausgezogen, weil dann kann ich selber bestimmen. Ich bin in die inklusive Gesamtschule Holweide gegangen. In der inklusiven Schule ist die Bildung besser. So kann man mehr andere Berufe machen. Noch bin ich in der Werkstatt angestellt. Ich habe aber einen Außenarbeitsplatz“, schreibt die Bloggerin über sich selbst und betont weiter: „Ich bin Aktivistin und kämpfe für Menschen mit Down Syndrom. Das mache ich im Internet und auf Instagram und im Fernsehen und manchmal auch in echt. Mein Traumjob ist Journalistin. Am liebsten arbeite ich natürlich beim Ohrenkuss. Das ist ein Magazin wo nur Menschen mit Down Syndrom schreiben. https://ohrenkuss.de/ohrenblog/page-1.html.“

Natalie Dedreux hat schon einige Reisen unternommen und will noch viel von der Welt sehen und von den einzelnen Ländern lernen. Afrika und Asien sind dabei besonders begehrte Kontinente für Reiseziele der jungen Frau. Nun hat sie aber erst einmal einiges zu tun, denn ihr Buch stieß bereits in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung auf großes Interesse – und das ist auch gut so!

Link zu weiteren Infos zum Buch und zur Bestellmöglichkeit

Link zur Sendung des Kölner Treffs vom 7. Oktober – der Beitrag mit Natalie Dedreux beginnt ab Minute 39

Link zur Internetseite von Natalie Dedreux

Link zu weiteren guten Nachrichten zur Inklusion