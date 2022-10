ISL-Podcast zur Schlichtungsstelle für das Behindertengleichstellungsgesetz

Projekt-Banner: Das lass' ich mir nicht bieten

Berlin (kobinet) "Die Schlichtungsstelle für das Behindertengleichstellungsgesetz", so lautet der Titel des neuesten Podcast des Projektes "Das lass' ich mir nicht bieten - Wege durch den Rechtsdschungel" der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL), "In dieser Podcast Folge klären wir euch über die Funktion, die Aufgaben und die Verfahren der Schlichtungsstelle zum Behindertengleichstellungsgesetz auf. Diese Schlichtungsstelle schlichtet in allen Streitfragen die Regelungsbereiche des Behindertengleichstellungsgesetzes betreffen", heißt es u.a. in der Ankündigung des Podcast.

„Streitfragen zu Themen wie bauliche Barrierefreiheit von öffentlichen Bundesgebäuden, den Zutritt von Assistenzhunden in Supermärkten oder das Recht auf die Kommunikation in Leichter Sprache bei Bundesbehörden, können behinderte Menschen bei der Schlichtungsstelle außergerichtlich durchsetzen. Rolf Fischer, Mitarbeiter der Schlichtungsstelle, erklärt uns anschaulich wie das genau funktioniert und warum Schlichtungen so ein gutes Instrument sein können, um unser Recht auf gesellschaftliche Teilhabe durchzusetzen“, heißt es weiter in der Ankündigung des einstündigen Podcast der ISL.

