Trauer um Tod von Kupa Mutombo

Logo: Kellerkinder

Foto: Kellerkinder e.V.

Berlin (kobinet) Der in Berlin ansässige Verein Kellerkinder unterstützt die Presserklärung der Opferberatungsstelle ReachOut zum Tod von Kupa Ilunga Medard Mutombo infolge eines brutalen rassistischen Polizeieinsatzes und trauert um dessen Tod. "Am 14.9.2022 befand sich Kupa Ilunga Medard Mutombo in einem betreuten Wohnheim in Spandau für seelisch und psychisch krank gemachte Menschen. Er sollte in ein Krankenhaus verlegt werden", heißt es in der Presseinformation als Ausgangspunkt des fatalen Übergriffs, der zum Tod führte.

Link zur bei den Kellerkindern eingestellten Presseinformation