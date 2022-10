Logo: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "Auch Vici wurde nach langer Suche endlich fündig: Sie lebt jetzt in einer eigenen Wohnung, in der sie im Alltag alleine zurechtkommt. Dieses Glück haben nur wenige Menschen mit Behinderung, denn nur rund 2 % der Wohnungen in Deutschland sind barrierefrei. Kübra hat Vici zu Hause besucht", heißt es im neuesten Newsletter der Aktion Mensch mit Verweis auf den neuesten gut 22minütigen Beitrag zum inklusiven Wohnen in der VLOG-Serie der Aktion Mensch.

Video-Beitrag zum inklusiven Wohnen