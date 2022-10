Veranstaltung zur Selbstvertretung behinderter Geflüchteter

Berlin (kobinet) Zum Start des neuen Projektes "Wir für Uns! Selbstvertretung geflüchteter Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen in Deutschland“ lädt die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) geflüchtete Menschen in Deutschland mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen zur Auftaktveranstaltung am Freitag, den 21. Oktober 2022 von 15:00 bis 17:00 Uhr ein. Gemeinsam mit erfahrenen Selbstvertreter*innen für die Belange von Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen und langjährigen Peer-Berater*innen soll das Projekt vorgestellt und Möglichkeiten der Selbstvertretung aufgezeigt werden.

Die Veranstaltung findet online via Zoom statt. Die erste Stunde wird als Online Seminar stattfinden und wird aufgezeichnet, im Anschluss soll die Aufzeichnung auf der Infoseite „Behinderung und Flucht“ der ISL zur Verfügung gestellt werden. Die Veranstaltung wird von Dolmetscher*innen auf Ukrainisch und Russisch begleitet. Weitere Bedarfe können im Anmeldeformular angegeben werden. Im Anschluss gibt es Raum für Fragen und Diskussion. „Wenn Sie in diesem Teil der Veranstaltung Gebärdensprachdolmetschung, oder andere Formen der Barrierefreiheit benötigen, teilen Sie uns bitte bei der Anmeldung Ihre Bedarfe mit“, heißt es in der Ankündigung.

