Bessere Teilhabe an Mobilität gefordert

Foto: LB Berlin

Berlin (kobinet) Anlässlich der Verkehrsministerkonferenz, die am 12. und 13. Oktober stattgefunden hat, hat sich die Berliner Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, Christine Braunert-Rümenapf, in einem offenen Brief an die Berliner Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, Bettina Jarasch, gewandt. Darin fordert sie, bei Nachfolgelösungen für das 9-Euro-Ticket die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Mobilität besser zu gewährleisten. Mit der Förderung des ÖPNV müssten der schnellere Ausbau der barrierefreien Infrastruktur einhergehen sowie unmittelbar Maßnahmen ergriffen werden, welche die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Mobilität gewährleisten.

„Während der Geltungsdauer des 9-Euro-Tickets haben mir immer wieder Menschen mit Behinderungen von Problemen berichtet“, sagt Christine Braunert-Rümenapf. Insbesondere als Rollstuhl- oder Rollatorennutzer*innen hätten sie kaum Platz in den Verkehrsmitteln gefunden. „Ich habe daher an Frau Senatorin Jarasch eine Reihe von Vorschlägen auch kurzfristig zu ergreifender Maßnahmen übermittelt und sie gebeten, sich bei den Verhandlungen mit Bund und Ländern für die Rechte von Menschen mit Behinderungen beim Ausbau des ÖPNV einzusetzen sowie im Land Berlin ein wirksames Maßnahmenpaket zu erarbeiten. Für sinnvoll halte ich neben dem Ausbau der barrierefreien Infrastruktur kurzfristig unter anderem die Ausweisung bestimmter Vorrangbereiche für Fahrgäste mit Behinderungen, eine Kampagne zur Bewusstseinsbildung und die personelle Aufstockung von Begleitdiensten“, sagte Christine Braunert-Rümenapf. Im Sinne des Partizipationsgebots der UN-Behindertenrechtskonvention und des Landesgleichberechtigungsgesetzes (LGBG) sollten die Maßnahmen gemeinsam mit den Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen erarbeitet werden.

Link zum Offenen Brief: www.berlin.de/lb/behi/service/veroeffentlichungen/lesenswertes/rechte-von-menschen-mit-behinderungen-bei-nachfolgeangeboten-f-r-das-9-euro-ticket-gew-hrleisten-1253199.php