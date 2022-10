IGEL-Podcast: Warum die Agenda 2030 wichtig ist für den DBSV

Logo des Podcast IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg (kobinet) Noch bis zum 15. Oktober findet die Woche des Sehens statt. Das ist ein guter Anlass für den Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, ein Interview mit dem Vorsitzenden des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV), Hans-Werner Lange, im Rahmen des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) zu führen. Hans-Werner Lange hat im Sommer den Vorsitz von Klaus Hahn übernommen und führt für die nächsten vier Jahre den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Auf Ohrfunk läuft übrigens seit neuestem immer freitags, um 18:00 Uhr die IGEL-Show mit vielen aktuellen Infos von Sascha Lang, die samstags um 12:05 Uhr wiederholt wird.

„Seit 8.10 und bis zum 15.10 findet die Woche des Sehens statt. Anlass für uns ein Interview zu senden, welches wir mit dem Vorsitzenden des DBSV aufgezeichnet haben. Hans-Werner Lange hat im Sommer den Vorsitz von Klaus Hahn übernommen und führt für die nächsten 4 Jahre den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Neben der Agenda 2030 steht die Stärkung der Landesverbände, die bessere Vernetzung mit der Politik aber auch die Gewinnung neuer Mitglieder auf der großen To Do Liste. Wie man die Selbsthilfe stärken kann, auch darüber haben wir gesprochen. Wichtige Ziele und einen klaren Plan, das ist das was Hans-Werner Lange uns präsentiert hat“, heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast zur Woche des Sehens.

