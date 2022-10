Bei der Übergabe des Ehrenpreis an die Gold-Kraemer-Stiftung

Foto: picture alliance / DBS

FRECHEN-BUSCHBELL (kobinet) Beim Parlamentarischen Abend des Deutsche Behindertensportverbandes (DBS) wurde der Ehrenpreis des DBS an die Gold-Kraemer-Stiftung (GKS)) übergeben. Den von der Toyota Deutschland GmbH gestiftete Preis nahm der Vorstandsvorsitzender der GKS, vom DBS-Präsident sowie dem langjährigen Para Leichtathleten und Laudator Mathias Mester entgegen.

„Seit inzwischen fünf Jahrzehnten unterstützt die Gold-Kraemer-Stiftung Menschen mit Behinderung auf vielfältigste Art und Weise mit viel Herzblut und Leidenschaft, aber auch mit großer Akribie, großem Know-how und noch größerem Engagement. Die Stiftung besticht durch ihr unnachahmliches Wirken für Menschen mit Behinderung sowie in besonderer Weise durch ihr Engagement für Inklusion im und durch Sport und hat sich diesen Preis zum 50. Geburtstag einfach verdient“, stellte Mathias Mester in seiner Laudation fest.

Seitens der GKS nahm sein Vorstandsvorsitzender den Preis entgegen und betonte bei diesem Anlass: „Wir sind sehr dankbar für diese Auszeichnung und sehen sie als ein Zeichen dafür, dass in unserer Gesellschaft wirkliche Teilhabe und Selbstbestimmung aller Menschen mit Behinderung dann gelingt, wenn wir uns zusammentun und gemeinsam Strukturen in allen Bereichen unseres Lebens zum Wohle aller Menschen verändern. Der Sport ist hier ein wichtiger Steigbügel für Inklusion in unserem Land.“