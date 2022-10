Volunteers für Weltspiele von Special Olympics gesucht

Logo der Special Olympic World Games Berlin 2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023

BERLIN (kobinet) Für das weltweit größte inklusive Sportevent im kommenden Jahr, das vom 17. bis zum 25. Juni 2023 stattfindet, werden bis zu 20.000 freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht. Dafür startet nun die offizielle Kampagne des Lokalen Organisationskomitees der Weltspiele (LOC) mit dem Aufruf: Mach mit! Sei Teil der Bewegung – Werde Mitglied im #TeamVolunter 2023.

In internationalen Volunteer Teams erhalten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Weltspiele Einblick in spannende Einsatzbereiche: etwa bei den Zeremonien, beim Begleiten der Athletinnen und Athleten bei den Wettbewerben, beim Fackellauf, in der Akkreditierung oder auch im Media Team. Volunteers arbeiten in einer Gruppe zusammen oder leiten diese gleich als „Key-Volunteer“ und haben übergeordnete, organisatorische Aufgaben.

Wer bei den Special Olympics World Games Berlin 2023 als Volunteer dabei sein will, kann sich bis zum 31. Januar 2023 unter dieser Internetseite bewerben. Auf alle freiwilligen Helfer warten unvergessliche Momente, Verpflegung, Einkleidung und ein Volunteer-Zertifikat. Das Mindestalter für die Bewerbung ist 16 Jahre.