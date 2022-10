Grundrechte zur Disposition gestellt

No body found to use for abstract...

Foto: Maria-Cristina Hallwachs

Hollenbach (kobinet) Das Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz, das derzeit bei sehr vielen behinderten Menschen mit Intensivpflegebedarf für schlaflose Nächte sorgt, verletzt neben vielen Grundrechten auch die verbindliche Zusage Deutschlands an die Vereinten Nationen, nach Artikel 4 der Behindertenrechtskonvention nur noch konventionskonforme Gesetze zu erlassen.

Mit diesem Gesetz wird die Freiheit dieser Menschen gravierend bedroht. Viel dieser Menschen leben in Sorge, dass sie durch Entscheidung von Verwaltungsangestellten ihre Freiheit verlieren. Maria-Christina Hallwachs gab ihnen in einem Artikel „Ich weiß, was gut für mich ist!“ in der Zeitschrift „Beatmet leben“ eine Stimme. Zusammen mit anderen Texten zum Thema wurde dieser Artikel auf einer ForseA-Seite verlinkt.

Das Gesetz, das wohl ursprünglich von seiner Intention her zur Abwehr von meist ausländischen, betrügerischen Pflegediensten dienen sollte, versetzt in seiner derzeitigen Ausgestaltung viele beatmete behinderte Menschen in Angst und Schrecken. Sie fürchten sich vor einem neuen Begutachtungsmarathon, vor medizinischen Experimenten und natürlich davor, dass sie gezwungen werden können, ihr selbstbestimmtes Leben in Freiheit aufgeben zu müssen.