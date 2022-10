Bezahlbare Mobilität für alle Menschen gefordert

Dekoration - DB-Logo in einem Wartebereich

Foto: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Bremen (kobinet) Im vergangenen Sommer haben sehr viele Menschen das so genannte 9-Euro-Ticket genutzt und sind auf diese Weise preiswert unterwegs gewesen. Menschen mit Behinderungen wissen, wie wichtig Mobilität im Leben ist. Sie begrüßen daher auch die aktuellen Diskussionen um die Fortschreibung eines ähnlichen Angebots. Zugleich haben Menschen mit Behinderungen im Sommer häufig erfahren, dass sie den öffentlichen Personennahverkehr oft nicht nutzen konnten, weil die Busse und Züge in vielen Fällen überfüllt waren. Aus diesem Grunde hat sich der Arbeitskreis Bremer Protest an die Nahverkehrsunternehmen und an die verkehrspolitischen Sprecher*innen der Bürgerschaftsfraktionen, die Landesverkehrsminister sowie den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, gewandt.

Ein Nachfolger des 9-Euro-Tickets soll preiswert sein und zugleich keinen Menschen wegen Überfüllung von Zügen ausschließen. Der Arbeitskreis Bremer Protest fordert deshalb, dass in Zukunft deutlich mehr Fahrzeuge und mehr Personal eingesetzt werden.

Neben den Nahverkehrsunternehmen hat sich der Arbeitskreis Bremer Protest an die Bremer Senatorin Maike Schaefer gewandt, die zurzeit den Vorsitz der Verkehrsministerkonferenz innehat. Sie wird aufgefordert, sich für eine barrierefreie und erschwingliche Mobilität stark zu machen. Dazu gehört aus Sicht des Arbeitskreises Bremer Protest auch, dass die Züge und Busse zu jeder Zeit von allen Menschen genutzt werden können. Dies kann jedoch nur realisiert werden, wenn die Infrastruktur tatsächlich zugänglich ist. Für Menschen mit Behinderungen sieht das oft noch ganz anders aus.

Über seine Erfahrungen mit Nahverkehrszügen berichtet Florian Grams, der für seine Tätigkeit bei der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen Bremen regelmäßig mit dem Zug von Niedersachsen nach Bremen fährt: „Ich fahre gerne mit dem Zug, weil ich in ihm lesen und arbeiten kann, während ich reise. Zugleich fährt stets die Sorge mit, ob am Ziel auch die notwendigen Aufzüge funktionieren, damit ich auch vom Bahnsteig weg und aus dem Bahnhof komme. Im vergangenen Sommer waren die Züge mitunter zudem sehr voll, so dass ich in mindestens einem Fall nicht mitfahren konnte.“

Der Austausch im Arbeitskreis Bremer Protest hat deutlich gemacht, dass diese Erfahrungen kein Einzelfall sind. Vielmehr gehören sie zum Alltag von Menschen mit Behinderungen. Aus diesem Grund wird das Engagement für einen barrierefreien und inklusiven öffentlichen Personenverkehr auch weiterhin ein Schwerpunkt der Arbeit der Behindertenbewegung sein, wie es in einer Presseinformation der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen Bremen heißt.