Toilette für Assistenztiere am Detroiter Flughafen

Detroit (kobinet) Passend zum heutigen internationalen Welthundetag am 10. Oktober, während dem die großartigen Eigenschaften und Leistungen von Hunden gewürdigt werden, wartet das NETZWERK ARTIKEL 3 mit einer guten Nachricht zur Inklusion in diesem Bereich auf. Der Koordinator des Projektes "Gute Nachrichten zur Inklusion", Ottmar Miles-Paul, ist an amerikanischen Flughäfen auf Toiletten für Assistenztiere gestoßen. Gerade im Hinblick auf die aktuelle Gestaltung einer Verordnung für Assistenzhunde könnten solche Entwicklungen auch für Deutschland interessant sein.

„Kein Tier ist seit so langer Zeit und so eng mit der Kulturgeschichte des Menschen verbunden wie der Hund. Der Aktionstag ist die Gelegenheit, dem ‚besten Freund des Menschen‘ Zeit zu widmen“, heißt es auf der Internetseite der Tag des (dtd) zum internationalen Welthundetags.

Wer eine Reise tut, der kann was erleben. So ging es auch Ottmar Miles-Paul vom NETZWERK ARTIKEL 3 während seiner Reise in die USA. Kaum am Flughafen von Detroit angekommen, entdeckte er im Bereich der Gates zu den einzelnen Abflugsteigen eine Toilette für Assistenztiere. Dies ist für ihn vor allem auch deshalb eine gute Nachricht zur Inklusion, weil in Deutschland 2021 mit dem Teilhabestärkungsgesetz geregelt wurde, dass Assistenzhunde künftig überhaupt Zutritt zu typischerweise der Allgemeinheit zugänglichen Anlagen und Einrichtungen – auch wenn Hunde sonst verboten sind – haben sollen. Angekündigt wurde das stille Örtchen für Assistenztiere mit einem Schild mit der Aufschrift: „Service Animal / Pet Rielief Area“, wie es im Bericht des NETZWERK ARTIKEL 3 heißt.

Hinter der Wand, an der das Schild angebracht wurde, befinden sich zwei offene Kabinen, in denen die Tierhalter*innen die Hunde auf einen Kasten mit grasähnlichem Untergrund führen kann, damit sie sich dort erleichtern können. Dass es sich bei dieser Einrichtung nicht um eine für Detroit spezifische Einrichtung hält, wurde dadurch deutlich, dass auch am Flughafen in Pittsburg eine ähnliche Einrichtungen vorhanden war, schildert Ottmar Miles-Paul seine Eindrücke.

