Er hat’s geschafft: Constantin Grosch in den niedersächsischen Landtag gewählt

Constantin Grosch

Foto: privat

Hameln (kobinet) Seit vielen Jahren ist Constantin Grosch nicht nur eine treibende Kraft der Behindertenbewegung, sondern auch kommunalpolitisch für die SPD in Hameln aktiv. Grund genug, warum viele immer wieder sagten, dass er doch für den Bundestag oder Landtag kandidieren soll, um die Interessen behinderter Menschen auf Bundes- oder Landesebene besser vertreten zu können. Bei der gestrigen Landtagswahl in Niedersachsen hat es Constantin Grosch nun geschafft. Er trat nicht nur als Kandidat der SPD für das Direktmandat im Wahlkreis Hameln/Rinteln an, sondern konnte die Wahl nun auch für sich entscheiden. Constantin Grosch wird also in den nächsten niedersächsischen Landtag als Abgeordneter der SPD einziehen und gehört dann voraussichtlich einer rot-grünen Regierungsmehrheit an.

Der Wahlabend zog sich gerade für Constantin Grosch ganz schön in die Länge, weil das Wahlergebnis aus dem Wahlkreis 37 Hameln/Rinteln lange auf sich warten ließen. Es zeichnete sich zwar ab, dass Constantin Grosch das Direktmandat gewinnen würde, aber am Ende konnte er sich darüber freuen, dass er zukünftig dem niedersächsischen Landtag angehören und die Landespolitik dort entscheidend mitprägen kann.

Constantin Grosch erreichte nach Informationen des niedersächsischen Landesamtes für Statistik dem vorläufigen amtlichen Ergebnis zufolge 13.829 Erststimmen. Damit lag er mit über 1.100 Stimmen Vorsprung vor dem Kandidaten der CDU, der 12.653 Stimmen erhielt. Constantin Grosch wird also zukünftig den Wahlkreis Hameln/Rinteln als gewählter Direktkandidat im niedersächsischen Landtag vertreten.

Behindertenpolitisch wird er im neugewählten Landtag einiges zu tun haben. Im Flächenland Niedersachsen gibt es noch viele Lücken, was die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bzw. der Inklusion betrifft.

Link zum vorläufigen Ergebnis im Wahlkreis Hemeln/Rinteln