Anlaufstelle für arbeitslose Akademiker*innen und Arbeitgeber*innen

Bonn (kobinet) Mit Stand September 2022 sind bundesweit 8.205 schwerbehinderte Akademiker*innen arbeitslos gemeldet. Die Bewerber*innen verfügen nach Informationen des Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte Akademiker bei der zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit in Bonn über einen akademischen Abschluss und sind inklusiven Themen gegenüber aufgrund der eigenen Behinderung meist besonders aufgeschlossen. Besonders bei der Besetzung von Stellen bei den neu bewilligten ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen (EUTBs) kann die Anlaufstelle daher sowohl für behinderte Akademiker*innen, die arbeitslos sind, bzw. denen Arbeitslosigkeit droht, als auch für Träger*innen der Beratungsstellen sein, um die Beschäftigung behinderter Menschen zu unterstützen.

„Mit der Einführung der EUTB entstand eine hohe Nachfrage nach qualifizierten und motivierten schwerbehinderten Fachkräften. Der Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte Akademiker (AG-S SBA) konnte zahlreiche Bewerber*innen auf Beratungsstellen vermitteln. Der AG-S SBA arbeitet bundesweit mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern zusammen und kann auf über 8.000 Profile schwerbehinderter Akademiker*innen zugreifen. Suchen Sie Personal für Ihre EUTB-Stelle, dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: [email protected], Tel. 0228-502082876″, heißt es in einer Information des in Bonn ansässigen Service-Angebots.

Eine kleine Auswahl des Bewerber*innenpotentials gibt’s auf den Seiten der Zentralen Auslands-und Fachvermittlung (ZAV) im Download-Bereich (unter Aktuelle Bewerberprofile).

Kontakt:

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)

Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte Akademiker

Villemombler Straße 76

53123 Bonn

Tel: 0228 50208 2876

E-Mail: [email protected]

Internet: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/zavde/schwerbehinderte-akademiker-arbeitgeber-service

Aber vor allem auch für arbeitsuchende behinderte Akademiker*innen ist die Vermittlungsstelle eine gute Anlaufstelle: „Ergänzend zu den örtlichen Arbeitsagenturen und Jobcentern unterstützt der Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte Akademiker (AG-S SBA) bundesweit schwerbehinderte Akademiker*innen bei der Stellensuche. Bewerber*innen, die auf der Suche nach einer neuen Stelle sind, können mit dem AG-S SBA Kontakt aufnehmen und im Rahmen einer qualifizierten Beratung die Perspektiven abstimmen. Dafür müssen Sie nicht arbeitslos sein, sondern es genügt, sich im Vorfeld online arbeitssuchend zu melden. Sprechen Sie uns an: [email protected], Tel. 0228-502082876″, heißt es in einer Information des in Bonn ansässigen Service-Angebots.

Eine Auswahl an Stellenangeboten, die den AG-S SBA erreichen, gibt es in der alle 14 Tage erscheinenden Stelleninfo der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) im Download-Bereich, Stellen-Information.

