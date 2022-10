Alexander Van der Bellen als österreichischer Bundespräsident wiedergewählt

Alexander Van der Bellen

Foto: Peter Lechner

Wien (kobinet) In Österreich fand am 9. Oktober die Wahl des Bundespräsidenten statt. Dabei erzielte der amtierende Alexander Van der Bellen im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, so dass keine Stichwahl nötig ist. "Die Wahl zeigt Stabilität in unsicheren Zeiten. Für die Behindertenbewegung ist das sicherlich ein Gewinn", kommentierte der Behindertenrechtler und Obmann vom Wiener Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, Martin Ladstätter, das bisher vorliegende Wahlergebnis. Obwohl die Briefwahlstimmen noch ausgezählt werden müssen, gilt die absolute Mehrheit für Alexander Van der Bellen als sicher.

„Mit Alexander Van der Bellen hat Österreich einen Bundespräsidenten mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang gewählt. Diese Mehrheit erreichte er, obwohl es mit sechs Gegenkandidaten so viele wie noch nie gab. Die Wahl zeigt Stabilität in unsicheren Zeiten. Für die Behindertenbewegung ist das sicherlich ein Gewinn“, erklärte Martin Ladstätter gegenüber den kobinet-nachrichten.

Dass sich der bisherige und neue österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Behindertenbewegung verbunden fühlt, hat dieser u.a. anlässlich des 30jährigen Bestehens des Zentrum für Selbstbestimmtes Leben BIZEPS am 12. März 2022 mit seinen Gruß- und Dankesworten an die Aktiven von BIZEPS zum Ausdruck gebracht. In seiner Grußbotschaft wies er auf die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen hin und betonte, dass es diesbezüglich noch einige Barrieren zu überwinden gilt, wie es in einem Bericht des Online-Nachrichtendienst BIZEPS heißt.

