Constantin Grosch

Foto: privat

Hameln (kobinet) "Schafft es Constantin Grosch in den niedersächsischen Landtag?" Diese und auch die Frage, welche Koalition das Flächenland zukünftig regieren wird, beschäftigt heute eine Vielzahl von behinderten und nichtbehinderten Menchen weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus, wenn dort die letzte Landtagswahl des Jahres stattfindet. Als Nutzer eines Elektrorollstuhls und Persönlicher Assistenz hat mit Constantin Grosch im Landkreis Hameln/Rinteln ein renommierter Aktivist der Behindertenbewegung und langjährig erfahrener Kommunalpolitiker gute Chancen, das Direktmandat über seine Kandidatur für die SPD für den niedersächsischen Landtag zu gewinnen. Dass es Niedersachsen gut tun würde, wenn dort ein Vertreter der Behindertenbewegung die Politik im Landtag entscheidend mitprägen würde, darin sind sich viele einig.

„Seit 2019 ist der Projektleiter des Sozialhelden e.V. Vorsitzender der SPD-Fraktion und versucht durch sein Engagement in der Gesundheitspolitik, sowie seinen Posten als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Öffis, neue Perspektiven in den Landtag zu bringen“, heißt es in der Kurzbeschreibung über das Wirken von Constantin Grosch in einem Online-Bericht der Deister- und Weserzeitung (DEWEZET), in dem die Kandidat*innen, die sich für das Direktmandat bewerben, auch mit Videoclios kurz vorgestellt werden.

Bei der letzten Landtagswahl gewann der Kandidat der SPD das Direktmandat im Wahlkreis Hameln/Rinteln.

Die Landtagswahl gilt auch als Stimmungstest über die Arbeit der derzeitigen rot-grün-gelben Bundesregierung. Daher ist interessant, ob es nach einer großen Koalition zukünftig für eine rot-grüne Koalition in Niedersachsen reicht, ob die FDP evtl. mit an der Regierung beteiligt werden muss oder ob es gar noch andere Koalitionen in Niedersachsen gibt. Es könnte also ein spannender Wahlabend werden, wenn die Wahllokale in Niedersachsen um 18:00 Uhr schließen.