Mein Leben ist doch cool: Buchpremiere mit Natalie Dedreux am 10. Oktober in Köln

Plakat Buchpremiere mit Natalie Dedreux am 10.10.22 in Köln

Foto: Buchladen Neusser Straße

Köln (kobinet) "Mein Leben ist doch cool", so lautet der Titel des Buches von Natalie Dedreux, das am 4. Oktober 2022 im Verlag KNAUR erschienen ist. Nachdem die junge Frau am 7. Oktober im Kölner Treff des WDR schon einige Takte zu ihrem neuen Buch sagen konnte, findet am Montag, den 10. Oktober um 19:30 Uhr im KairosBlue, Niehler Straße 104, in 50733 Köln (Parkhaus KVB Haltestelle: Florastraße) die Buchpremiere mit Natalie Dedreux und ihrem Assistenten Wenzel Rehbach statt. Moderiert wird die Veranstaltung von Sabine Heinrich. 2017 hatte Natalie Dedreux in der Wahlarena zu Angela Merkel u.a. gesagt: "Frau Merkel: Neun von zehn Babies mit Down Syndrom werden in Deutschland nicht geboren. Sie werden abgetrieben. Ich will nicht abgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben." In ihrem neuen 240 Seiten starken Buch schildert Natalie Dedreux ihre Gedanken zu verschiedenen Themen aus ihrer Sicht. Sie zeigt, dass Menschen mit Down Syndrom ein cooles Leben haben.

„‚Das Down Syndrom ist cool!‘ Influencerin Natalie Dedreux offenbart uns eine neue, verblüffende Sicht auf unsere Welt. Natalie Dedreux wird begleitet von Wenzel Rehbach, der das Buch illustriert hat. Moderiert wird der Abend von Sabine Heinrich. ‚Die Menschen sollen mein Buch deswegen lesen, weil ich es wichtig finde, was ich hier zu sagen habe. Dann sieht man, dass ein Leben mit Down Syndrom auch cool ist. Und wenn die sich das Buch durchlesen, dann habe ich auch mehr Fans, und das finde ich gut.‘ Natalie Dedreux ist Bloggerin und Aktivistin. Bekannt wurde sie durch ihren Auftritt in der Wahlarena, als sie Angela Merkel zur Spätabtreibung behinderter Kinder befragte. In diesem Buch hat sie ihre Gedanken und Ansichten und ihre politischen Vorstellungen aufgeschrieben – zu Themen wie Afghanistan, Judentum oder veganer Ernährung. Klar und auf den Punkt beschreibt sie die drängenden Fragen unserer Zeit und macht Mut, sie aus einer neuen, einer anderen Perspektive zu betrachten. Ein Buch gegen Vorurteile und ein engagierter Appell für die Teilhabe aller Menschen an unserer Welt – ohne Berührungsängste. Die Lesung findet mit freundlicher Unterstützung von KairosBlue im KairosBlue, Niehler Straße 104, statt“, heißt es in der Ankündigung für die Buchpremiere in Köln. Der Teilnahmepreis liegt bei 12 Euro. Das Buch ist im Buchhandel für 16,99 Euro erhätlich.

Link zu weiteren Infos zur Buchpremiere in Köln

Link zur Sendung des Kölner Treffs vom 7. Oktober – der Beitrag mit Natalie Dedreux beginnt ab Minute 39