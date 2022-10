IGEL-Podcast: Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im September 2022

Logo: IGEL kobinet Monatsrückblick

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Warum wir heute den Spagat zwischen Assistenztiertoiletten und Bundesverdienstkreuz schaffen mussten", so titelt der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, den Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Monat September 2022. Im Gespräch mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul geht es aber auch über dessen Erfahrungen mit einer im September durchgeführten USA-Reise, über das im Bundestag zur Entscheidung anstehende Triage-Gesetz und vieles mehr, was sich im letzten Monat behindertenpolitisch zugetragen hat.

„Was in England der Ritterschlag ist, ist in Deutschland das Bundesverdienstkreuz. Auch wenn Ottmar Miles-Paul dies nun erhielt, möchte er nicht Sir genannt werden. Wir schaffen in dieser Episode den Spagat zwischen Assistenztiertoiletten und dem Bundesverdienstkreuz, zwischen Triage-Gesetz und politischem Ausblick und zwischen Deutschland und den USA. Alles gepackt in 39 Minuten“, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit dem Rückblick auf die Behindertenpolitik im Monat September 2022.

Link zum IGEL-Monatsrückblick auf September 2022

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts

Über die Auszeichnung von Ottmar Miles-Paul mit dem Bundesverdienstkreuz ist am 6. Oktober 2022 in der Schwäbischen Zeitung ein ausführlicher Artikel über dessen Wirken erschienen.

Link zum Beitrag in der Schwäbischen Zeitung