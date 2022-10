Antworten zu Betreuungsrecht, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

ABiD Logo

Foto: ABiD - Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland

BERLIN (kobinet) Zum Thema „Aktuelle Entwicklungen im Betreuungsrecht, der Patientenverfügung, der Vorsorgevollmacht und dem Ehegattenvertretungsrecht“ laden der Allgemeine Behindertenverband in Deutschland (ABiD) und der Berliner Behindertenverbands (BBV) am 6. Oktober 2022 zu einer digitalen Informationsveranstaltung ein.

Diese Veranstaltung findet am Donnerstag, 06. Oktober 2022 in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19:30 Uhr online über die Software Webex statt. Referentin der Veranstaltung ist die Professorin für Rechtswissenschaft an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena Prof. Dr. jur. Claudia Beetz.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos. Interessenten melden sich bitte per E-Mail unter dieser Adresse an und erhalten kurz vor der Veranstaltung den Link für die Teilnahme.