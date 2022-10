überZEUGEN jetzt in Waren / Müritz

André Nowak und Vasyl Nazarenko bei der Eröffnung der Ausstellung in Kyiv

Foto: IB&P

WAREN / MÜRITZ (kobinet) Nach der Präsentation der Ausstellung in Berlin wird am 5. Oktober die inklusive Wanderausstellung „überZEUGEN: Geschichten von Menschen mit Behinderungen in Deutschland und der Ukraine“ jetzt um 10.30 Uhr im Nachbarschaftstreff "Schmetterlingshaus" im Beisein von Gästen feierlich eröffnet. Die Ausstellung befasst sich mit der Frage nach dem Wert des Lebens und der Menschenwürde und analysiert die Entwicklung des Verständnisses von „Behinderung“, „Fürsorge“ und „Partizipation“ seit dem Ende des zweiten Weltkrieges bis heute.

Die einzelnen Bereiche der Ausstellung ermöglichen anhand von narrativen Interviews einen Einblick in die Lebensgeschichten der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus der Vergangenheit und Gegenwart. Sie erzählen von individuellen Erlebnissen, dem Prozess der Identitätsfindung und Selbstreflexion. Diverse Gegenstände der Protagonisten untermalen die persönlichen Erzählungen. Zu den interviewten Persönlichkeiten gehört unter anderem der Vorsitzende des Allgemeinen Behindertenverbandes in Mecklenburg-Vorpommern (ABiMV), Peter Braun.

Darüber wird die Eröffnung der Ausstellung der Ukraine gewidmet. Aktuell ist dies sehr wichtig, denn unter dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine leiden Menschen mit Behinderungen besonders: die im Land Verbliebenen und auch die ins Ausland Geflüchteten. Die Ausstellung schafft Raum auch für sie: für Unterstützung, Begegnung und Vernetzung. Zudem gibt es seit 10 Jahren eine enge Partnerschaft zwischen dem Behindertenverband Müritz e.V. und dem Behindertenverband in Poltawa in der Ukraine.

Die Ausstellung kann in der Zeit vom 5. bis 18. Oktober Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung besichtigt werden.