Wieder Fachmesse für Menschen mit Seheinschränkung

Foto: Aktion Mensch

HAMURG (kobinet) Nach einer durch Corona bedingten zweijährigen Pause lädt der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg (BSVH) am Mittwoch, den 12. Oktober in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr Uhr erstmals wieder Ratsuchende und Interessierte zur Fachmesse „Durchblick“ ins Louis-Braille-Center (LBC) in Hamburg ein. Die Besucher erwartet neben einer interessanten Fachausstellung zu vergrößernden Sehhilfen und anderer Unterstützungsmöglichkeiten auch verschiedene Vorträge. Der Eintritt ist kostenfrei. Es gelten die an diesem Tag gültigen Corona-Regelungen im LBC.

Patientinnen und Patienten mit Augen-Erkrankungen, wie Makula-Degeneration, Glaukom und Retinitis Pigmentosa können sich beim Infotag „Durchblick“ im Louis-Braille-Center, Holsteinischer Kamp 26 (Nähe U3 Hamburger Straße) umfassend informieren.

Optiker, Hilfsmittel-Hersteller und Selbsthilfe-Organisationen stellen die neuesten Produkte und Dienstleistungen rund um vergrößernde Sehhilfen, Spezialleuchten und Sehhilfe-Systeme vor.

Verschiedene Vorträge, zum Beispiel zur Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen oder der Stärkung der Resilienz runden das Programm ab. Die Experten stehen den Betroffenen während der Veranstaltung für Fragen zur Verfügung.