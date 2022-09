Multimediale Ausstellung: Erlangen erzählt Lebensgeschichten

Bild: Kommune Inklusiv Erlangen

Foto: ZsL Erlangen

Erlangen (kobinet) Zu einer multimedialen Ausstellung unter dem Motto "Erlangen erzählt Lebensgeschichten" in der Stadtbibliothek Erlangen vom 6.10. bis zum 22.11. laden das Projekt Kommune Inklusiv Erlangen, die Lebenshilfe Erlangen und die Stadtbibliothek ein. Die Vernissage findet am 6. Oktober um 17:00 Uhr statt.

„Erzählen, Zuhören, Austauschen – so muss man sich die Veranstaltungen von Erlangen erzählt Lebensgeschichten vorstellen. Bei den niederschwelligen Treffen kommen schon seit November 2018 immer wieder Menschen unterschiedlichen Alters, verschiedenster Hintergründe und mit den vielfältigsten Erfahrungen zusammen. Das Veranstaltungsformat wurde von Felicitas Keefer ins Leben gerufen. Gemeinsam mit den Teilnehmenden selbst entwickelte sie das Angebot stetig weiter. Schwerpunkte waren im Jahr 2020 Workshops, in denen durch verschiedene Impulse zurückliegende Ereignisse neu belebt wurden. Die Erinnerungen konnten anschließend kreativ bearbeitet und geteilt werden. Die Workshops der Reihe Erlangen erzählt Lebensgeschichten wurden durch Foto und Film dokumentiert. Die spannendsten Ergebnisse dienten als Grundlage für die multimediale Ausstellung. Dabei handelt es sich um Fotografien, kleine Filme, aber auch Zeichnungen und Texte, die in den Workshops entstanden sind. Die Ausstellung ist interaktiv. Zu jedem der Workshops gibt es eine kleine Aufgabe, um selbst aktiv zu werden und die Inhalte nachempfinden zu können“, heißt es in der Ankündigung.

Zur Ausstellung gibt es ein Begleitprogramm mit öffentlichen Führungen (11.10.22, 10.30 Uhr und 08.11.22, 16.30 Uhr) und einer Gesprächswerkstatt (14.11.22, 16-17.30 Uhr), bei der es um die Zukunft des Formats geht. Das Angebot ist kostenlos. Die Ausstellung ist ein von Kommune inklusiv Erlangen initiiertes Projekt. Kooperationspartner sind die Lebenshilfe Erlangen, die Stadtbibliothek Erlangen und Aktion Mensch.

Über Kommune Inklusiv Erlangen:

Das Projekt Kommune Inklusiv verfolgt die Vision eines vielfältigen und toleranten Miteinanders in Erlangen. Dieses Modellprojekt gibt es an 5 Standorten in Deutschland. Dieses Projekt wird vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben Behinderter (ZSL) in Zusammenarbeit mit der Stadt Erlangen verwirklicht und wird unterstützt von Aktion Mensch.

Weitere Informationen zum Angebot: Erlangen erzählt: Die Ausstellung in der Stadtbibliothek – ZSL e.V. – Erlangen (zsl-erlangen.de)