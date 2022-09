Bericht über Schichtwechsel im ARD-Morgenmagazin

Logo MOMA - Das Erste am Morgen

Foto: ARD MOMA

Köln (kobinet) Das ARD-Morgenmagazin hat heute am 30. November einen 5minütigen Bericht über die Aktion Schichtwechsel einer Werkstatt für behinderte Menschen gesendet. Dabei wird u.a. deutlich, dass behinderte Menschen sehr wohl auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können und wie gering ihr Gehalt in den Werkstätten ist. Lediglich eine Person wurde in diesem Jahr aus der dargestellten Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt und das Entgelt beträgt lediglich zwischen 100 und 200 Euro.

