info blau

Foto: Susanne Göbel

Bremen (kobinet) "Vielfalt und Inklusion: LSBTIQ* mit Beeinträchtigungen", so lautet der Titel eines Fachtags, der am 17. Oktober von 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft, Am Markt 20 in Bremen, und online über Microsoft Teams stattfindet und auf die der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen, Arne Frankenstein, hinweist.

„Wir wollen die Situation von queeren Menschen mit Beeinträchtigungen in Bremen sichtbar machen. Wir, das sind: die Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport, Teilnehmende des Queerpolitischen Beirats, Teilnehmende des Landesteilhabebeirats und der Landesbehindertenbeauftragte. Mit diesem Fachtag wollen wir beginnen und die Menschen und Organisationen im Bereich der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt, mit und ohne Behinderungen, zusammenbringen. Alte und Junge, egal wo sie geboren sind, alle müssen mitmachen, damit der Plan gelingt. An diesem Fachtag wollen wir dafür Raum geben und die Aktiven in den Bereichen geschlechtliche Vielfalt sowie sexuelle Orientierung und Behinderung in Bremen und Bremerhaven zusammenbringen. Am Vormittag werden zwei Fachvorträge im Festsaal der Bürgerschaft stattfinden und online über die Videokonferenz-Plattform Microsoft Teams. Am Vormittag wird die Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache und Schriftsprachdolmetschung angeboten. Am Nachmittag erfolgt die Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache. Der Nachmittag ist der Information und Vernetzung gewidmet. Viele Gruppen und Organisationen sowie Initiativen sind eingeladen, an Ständen zu zeigen, was sie bereits tun. Miteinander reden und verabreden ist das Ziel. Einige Gruppen und Vereine stellen sich auch über Videos vor. Der Link folgt kurz vor oder zur Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenlos. Sie können vor Ort oder über das Internet teilnehmen. Wir freuen uns auf Sie!“ heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung