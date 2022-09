Bundesverband evangelische Behindertenhilfe mit neuem Vorstand

Logo des BeB

Stuttgart (kobinet) Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB) hat im Rahmen der turnusgemäßen Mitgliederversammlung am 27. September in Stuttgart seinen neuen Vorstand gewählt. Vom 26. bis zum 27. September 2022 trafen sich 100 Führungskräfte der diakonischen Dienste und Einrichtungen aus ganz Deutschland. Einstimmig wurde Pfarrer Frank Stefan, Vorstandvorsitzender der Diakonie Kork, der das Amt bereits 2020 innehatte, für die nächsten vier Jahre als Vorsitzender des BeB gewählt.

Pfarrer Frank Stefan äußerte sich nach seiner Wiederwahl wie folgt: „Es freut mich sehr, dass die BeB-Mitglieder mir so klar erneut ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Zusammen mit den wieder und neu gewählten Vorstandsmitgliedern werden wir uns weiter auf Bundesebene für die Belange von Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung und deren Angehörigen einsetzen. Gerade in der Corona-Zeit hat sich gezeigt, dass Menschen mit Behinderung vielerorts – auch von der Gesetzgebung – eher als pflegebedürftige und schwache Menschen angesehen werden, statt sie in ihren Kompetenzen und Bedürfnissen ernst zu nehmen. Hier ist noch ein weiter Weg bis zur vollständigen und ungehinderten Teilhabe zu gehen.“

Nach der Mitgliederversammlung traf sich der neu gewählte Vorstand zur konstituierenden Sitzung. Mark Weigand, Geschäftsführer der Stiftung Bethel, Bethel.regional in Dortmund, wurde als stellvertretender Vorsitzender gewählt und löst Prof. Dr. Jürgen Armbruster ab, der das Amt seit 2000 innehatte und für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stand. Mark Weigand betonte: „Ich freue mich sehr über das mir entgegenbrachte Vertrauen. Inklusives Wohnen und Mitbestimmung sind zentrale Themen der Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie, daher möchte ich mich als stellvertretender Vorsitzender des BeB dafür einsetzen, dass Wahlmöglichkeiten im Bereich des Wohnens für Menschen mit Behinderungen weiterentwickelt werden.“ Und weiter erklärte er: „Die Umsetzung des BTHG bzw. der jeweiligen Landesrahmenverträge und die damit verbundene personenzentrierte Leistungsgestaltung müssen politisch und fachlich vorangetrieben werden. Ich möchte mich zusammen mit meinen Vorstandskolleg*innen im BeB dafür einsetzen, dass die Leistungsberechtigten tatsächlich ihre Rechte im Rahmen des Gesamtplanverfahrens wahrnehmen können bzw. in der Wahrnehmung ihrer Rechte gestärkt werden.“

Von den 11 Kandidat*innen, die sich um die sieben Plätze beworben hatten, wurden gewählt:

Nadja Abuchater- Bier, Evangelische Heimstiftung Pfalz

Christiane Caldow, Diakoniewerk Duisburg

Dr. Christian Geyer, Bathildisheim e.V.

Tina Mäueler, Oberlinhaus Lebenswelten gGmbH

Elke Ronneberger, Diakoniewerk Kloster Dobbertin gGmbH

Thorsten Tillner, Rotenburger Werke der Inneren Mission gGmbH

Mark Weigand, von Bodelschwingsche Stiftungen Bethel, Stiftungsbereich Bethel.regional