Ehemalige Mitarbeiter von Einrichtung angeklagt

Justitia

Foto: Sang Hyun Cho auf Pixabay

Bielefeld (kobinet) Nach jahrelangen Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anklage gegen vier ehemalige Mitarbeiter einer Behinderteneinrichtung in Bad Oeynhausen eingereicht. Ihnen wird einem Bericht der Waltroper Zeitung in unterschiedlichen Konstellationen Freiheitsberaubung – teils in schweren Fällen – und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Behinderte Menschen wurden dem Bericht zufolge in der Einrichtung eingesperrt und mit Tränengas misshandelt.

„Laut Anklage sollen die Beschuldigten als leitende Angestellte dafür verantwortlich sein, dass aggressive oder sich selbst gefährdende Menschen in Hunderten Fällen tagelang widerrechtlich in ihren Zimmern oder einem speziellen ‚Time-out-Raum‘ eingeschlossen, teils mit Gurten fixiert und mit starken Medikamenten ruhiggestellt wurden. Angeklagt worden seien besonders schwerwiegende Fälle mit 18 Geschädigten“, heißt es im Bericht mit Bezug auf Informationen des ermittelnden Bielefelder Staatsanwalt Christopher York über die Vorkommnisse in der Diakonischen Stiftung Wittekindshof in Bad Oeynhausen.

Link zum Bericht der Waltroper Zeitung