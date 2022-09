Dokuserie Down The Road startet

SWR-Bild zur Doku Down the Road

Foto: SWR

Baden Baden (kobinet) Heute, am 27. September, startet die Doku-Serie "Down The Road“ in der ARD Mediathek. Am 5.10., 8.10. und 12. Oktober werden die Folgen jeweils um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Bei "Down The Road” gehen sechs junge Menschen mit Down-Syndrom gemeinsam mit Sänger & Entertainer Ross Antony auf einen Abenteuer-Roadtrip. Sie bauen ein Floß, zelten im Wald, rauschen mit der Zipline über die Baumkronen, planen und bereiten ein Menü zu – das sind nur einige Herausforderungen, denen sie sich auf ihrer 12-tägigen Reise gemeinsam stellen, wie es in der Ankündigung heißt.

„Es ist keine Doku über Menschen mit Down-Syndrom, sondern eine Doku mit Menschen mit Down-Syndrom. Entstanden ist Down The Road in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma SEO Entertainment“, heißt es in der Ankündigung.

Link zu Bildern, weiteren Infos und zum Trailer:

https://share.ard-zdf-box.de/s/AaJXRa25yZAEbT7

Link zur Serie in der ARD-Mediathek:

https://1.ard.de/downtheroad