Glückwünsche an Nyasha Derera

Nyasha Derera trifft Olympiasieger und Weltrekordhalter Eliud Kipchoge vor dem Berlin Marathon 2022

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023 / Tilo Wiedensohler

BERLIN (kobinet) Nyasha Derera, der internationale Athletensprecher von Special Olympics, hat seinen persönlichen Marathon bereits als Kind begonnen. Am gestrigen Sonntag ging er zum ersten Mal beim Berlin Marathon auf die Strecke. Sein großer Traum war seit langem, einmal, mit den Großen der Szene auf die Strecke zu gehen; Seite an Seite mit Olympiasieger Eliud Kipchoge aus Kenia oder mit Guye Adola aus Äthiopien, Gewinner des Berlin Marathons im vergangenen Jahr. Dieser Traum ist wahr geworden.

Am Sonntag startete Nyasha Derera beim 48. Berlin Marathon. Die 42, 195 Kilometer quer durch die deutsche Hauptstadt. Hart trainiert hat Derera dafür seit dem Sommer. Denn der 26-jährige Läufer aus Harare, Simbabwe, hat sich nie lange mit dem Schwärmen aufgehalten. Seine Ziele nicht aus den Augen verloren. Widerständen getrotzt. Wenn es auch nicht immer so war.

Als kleines Kind verliert er beide Eltern, wächst bei der Großmutter auf. In seiner Entwicklung wird er früh abgehängt, in seiner Umgebung nicht akzeptiert, vielmehr gehänselt, gedemütigt, bald offiziell für „crazy“, verrückt, erklärt und an der Schule gesondert unterrichtet. Derera sieht sich selbst als Mensch mit kognitiver Beeinträchtigung, erst durch den Sport findet er einen Weg aus der inneren Isolation und äußeren Separation.

Als er den Laufsport für sich entdeckt, lässt sich nicht mehr entmutigen, auch wenn es heißt, was das nun solle, er sei doch zu nichts zu gebrauchen. Der Start der Special Olympics Programme in Simbabwe vor gut zehn Jahren ist für Nyasha Derera ein entscheidender Einschnitt. Das gemeinsame Training von Athletinnen und Athleten mit und ohne Behinderung trägt zum Wandel der Wahrnehmung gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung bei. Plötzlich stehen andere Attribute im Vordergrund: Schnelligkeit und Ausdauer, Leistung und Teamgeist sind gefragt. So ebnen die inklusiven Sportangebote Dereras Weg.

Der Langstreckenläufer aus Harare, als Kind für verrückt erklärt, und mittlerweile Vorbild für viele, hat sich einen Traum erfüllt. Und Berlin dürfte erst der Anfang sein.