Gebärdensprache ab dem Schuljahr 2023/24 in allen Schulfächern in Österreich vorgesehen

Foto: public domain

Wien (kobinet) "Seit 16 Jahren wird Schulunterricht in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) von gehörlosen Menschen und deren Organisationen in Österreich gefordert. Nun werden wir diese zentrale Forderung endlich verwirklichen. Der von uns Grünen initiierte Allparteien-Antrag vom Juni 2022 forderte den Bundesminister für Bildung auf, einen inklusiven Lehrplan zur Österreichischen Gebärdensprache zu erlassen. Damit wird sichergestellt, dass ÖGS als Unterrichtssprache eingesetzt wird und die Rechte von gehörlosen Menschen geachtet werden“, freut sich Heike Grebien, Sprecherin der Grünen für Menschen mit Behinderungen in Österreich, wie es im Online-Nachrichtendienst BIZEPS heißt.

Im Sinne einer inklusiven Bildung werde aktuell ein laut Antrag „kompetenzorientierter, bedarfsgerechter und differenzierter Lehrplan zu ÖGS unter Einbindung des Consulting Boards, von ÖGS-Expert:innen sowie der einschlägigen Stakeholder – insbesondere des Österreichischen Gehörlosenbundes – bis zum Schuljahr 2023/24“ entwickelt, wie es in dem Bericht heißt.

