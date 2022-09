Podcast Echt behindert zur Frage: Was ist Ableismus?

Logo: DW-Podcast Echt behindert

Foto: Deutsche Welle

Köln (kobinet) "Neues Wort, altes Verhalten - Was ist Ableismus?" So lautet der Titel des aktuellen Podcast "Echt behindert! der Deutschen Welle. "Leistung als wichtigstes Merkmal, abwertende Sprache, Mitleid und falsche Bewunderung, Bevormundung und natürlich Diskriminierung. Das ist Ableismus. Das Buch 'Behinderung und Ableismus' erläutert die Hintergründe", heißt es in der Ankündigung des knapp 25minütigen Gesprächs zwischen Matthias Klaus und der Journalistin Andrea Schöne. "Als kleinwüchsiger Mensch erlebt sie Ableismus täglich und hat gerade ein Buch zum Thema geschrieben. Es heißt 'Behinderung und Ableismus' und erscheint im Oktober im Unrast Verlag", heißt es weiter in der Ankündigung des Podcast der Deutschen Welle.

Link zum aktuellen Podcast zum Thema Ableismus

Link zu allen bisher erschienen Podcasts von Echt behindert!