Ehrung von Norbert Müller-Fehling für fachlich fundiertes Engagement

Norbert Müller-Fehling im Gespräch

Foto: Thomas Rafalzyk

Berlin (kobinet) "Unsere Demokratie braucht Menschen, die sie mit Leben füllen." So brachte es der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, diese Woche auf den Punkt, als er am 20. September Bürgerinnen und Bürgern ehrte, die auf seinen Vorschlag hin den vom Bundespräsidenten verliehenen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für ihr herausragendes soziales Engagement im Kampf gegen soziale Ausgrenzung erhielten. Der ehemalige Geschäftsführer des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm), Norbert Müller-Fehling aus Bottrop, ist einer davon, der sich mit besonderem Engagement für die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung und besonders auch für die Inklusion von Kindern und Jugendlichen einsetzt.

„Norbert Müller-Fehling war bis 2018 Geschäftsführer des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm). In dieser Funktion setzte er sich mehr als 31 Jahre dafür ein, dass bei den großen sozialpolitischen Themen, wie Gesundheit, Teilhabe und Pflege die Belange und die Lebenssituationen insbesondere junger Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen berücksichtigt wurden“, heißt es im Pressetext des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Ehrung von Norbert Müller-Fehling. Weiter heißt es im Pressetext des BMAS zu Norbert Müller-Fehling:

„Sein Engagement geht weit über seine berufliche Tätigkeit hinaus. Sein persönliches Anliegen, die Lebenswelt und Teilhabe von Betroffenen zu verbessern, prägte nicht nur seine Arbeit in besonderem Maße, sondern auch sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement. Norbert Müller-Fehling hat große Reformprozesse in außerordentlichem Maße begleitet. Er brachte die besonderen Aspekte von Familien mit Kindern mit Behinderungen in die soziale Pflegeversicherung ein und wirkte an der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe u.a. beim Persönlichen Budget und bei der Kostenheranziehung mit. Bei der Erarbeitung des Bundesteilhabegesetzes flossen seine Erfahrung und Expertise vor allem bei der Ausgestaltung der Komplexleistung Frühförderung ein. Mit seiner Unterstützung gelang es, eine praxisgerechte Finanzierung für interdisziplinäre Leistungen zu verankern und so zu mehr Einheitlichkeit und zu einer bedarfsgerechten Behandlung und Förderung von Kindern mit komplexen Bedarfen beizutragen. Darüber hinaus leistete er einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe. Er beteiligte sich intensiv am Dialog- und Beteiligungsprozess ‚Mitreden – Mitgestalten: Die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe‘. Durch vielfältige Arbeitskontakte setzte er sich maßgeblich für die fachliche und kulturelle Verständigung zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenhilfe ein. Von 2004 bis 2018 vertrat er die Interessen insbesondere junger Menschen mit Behinderung als Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA). Als Vorsitzender des Ausschusses Förderpolitik hat er über viele Jahre die Förderung der ‚Aktion Mensch‘ mitgestaltet. Er ist Mitglied der Expertenkommission ‚Herausforderndes Verhalten und Gewaltschutz in Einrichtungen der Behindertenhilfe‘ in Nordrhein-Westfalen.

Norbert Müller-Fehling hat sich durch Fachlichkeit und Engagement zu einem Experten auf vielen Menschen mit Behinderungen betreffenden Gebieten entwickelt und ist dadurch ein wichtiger Impulsgeber, aber auch Vermittler. Er hat Probleme nicht nur beklagt und Missstände verurteilt, sondern ist selbst aktiv geworden und hat mit seinen wegweisenden Ideen und seiner Überzeugungskraft dazu beigetragen, alle Akteure zu vernetzen, um letztlich gemeinschaftliche und tragfähige Ergebnisse zu erzielen. Damit ist Norbert Müller-Fehling zu einem äußerst angesehenen und von den unterschiedlichsten ‚Stakeholdern‘ geschätzten Experten im Bereich der Politik für Menschen mit Behinderungen geworden und hat damit wesentlich zur Weiterentwicklung der deutschen Behindertenpolitik mit einem Fokus auf Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion beigetragen.“

