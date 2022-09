SCHUFA wird Partner der Special Olympics

Leitende Vertreter der SCHUFA und der SOD nach der Gesprächsrunde beim SPOBIS 2022 in Düsseldorf.

Foto: SPOBIS / Mika Volkmann

BERLIN (kobinet) Neben ihrem Engagement bei den Special Olympics World Games Berlin 2023 wird die SCHUFA Holding AG auch Partner von Special Olympics Deutschland (SOD). Schon bei den Special Olympics Nationalen Spielen im Juni 2022 hat die SCHUFA Holding AG mit dem Lokalen Organisationskomitee (LOC) der Weltspiele 2023 kooperiert. Die SCHUFA wird damit Partner der Special Olympics World Games Berlin 2023 und Special Olympics Deutschland.

„Das Engagement der Schufa geht weit über ein klassisches Sponsoring hinaus“, sagt Sven Albrecht, Bundesgeschäftsführer von Special Olympics Deutschland und CEO des LOC. “Gemeinsam werden wir in den kommenden Jahren Projekte auf die Beine stellen, die nicht nur unseren Athletinnen und Athleten zugutekommen, sondern allen Menschen mit geistiger Behinderung, um für sie die Teilhabe am Wirtschaftsleben zu erleichtern.“ Mark Solomeyer, Vizepräsident Athleten von Special Olympics Deutschland und Mitglied des Weltspielekomitees, sagt: „Ich freue mich, dass die Schufa jetzt Teil der Special Olympics Bewegung ist und sich mit uns gemeinsam für mehr Teilhabe in allen Lebensbereichen einsetzt.“

„Wir teilen die Vision, eine inklusivere Gesellschaft zu schaffen – in allen Lebensbereichen“, sagt Tanja Birkholz, Vorsitzende des Vorstands der SCHUFA Holding AG. „Wir wollen Wege finden, noch besser als bislang, wirtschaftliche Teilhabe für alle zu ermöglichen. Wir wollen zusammen mit Athletinnen und Athleten, ihren Familien, Verbänden und Organisationen Lösungen erarbeiten, um mehr Inklusion zu leben.“

SOD und SCHUFA setzen sich darüber hinaus dafür ein, Menschen mit geistiger Behinderung zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und Teilhabe an der Gesellschaft zu verhelfen – ganz im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention.