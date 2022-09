mitMenschPreis wird zum sechsten Mal verliehen

Logo des BeB

Foto: Bundesverband evangelische Behindertenhilfe

Stuttgart (kobinet) Am 26. September wird in Stuttgart zum sechsten Mal der mitMenschPreis verliehen. Mit dem mitMenschPreis zeichnet der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB) Projekte und Initiativen in Angeboten der Eingliederungshilfehilfe oder Sozialpsychiatrie aus, die insbesondere Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischer Erkrankung und/oder hohem Unterstützungsbedarf mehr selbstbestimmte Teilhabe ermöglichen. Zentrales Thema des Wettbewerbs war diesmal "Partizipation“.

Die Preisverleihung findet am 26. September ab 18.15 Uhr im Evangelischen Bildungszentrum, Hospitalhof Stuttgart, in der Büchsenstraße 33 in 70174 Stuttgart statt. Pfarrer Frank Stefan, Vorstandvorsitzender des BeB erklärte im Vorfeld der Preisverleihung: „Seit 2010 zeichnet der BeB beispielhafte Projekte aus, die die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in besonderer Weise fördern. Wir freuen uns, dass das nun nach einer coronabedingten Pause diese 5 Projekte würdigen können.“

Im Rahmen der Veranstaltung werden kurze Dokumentationsfilme über die fünf ausgewählten Projekte gezeigt. Anschließend wird bekannt gegeben, wer den ersten Preis gewinnt, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Preisgeld-Stifter ist die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Auswahl erfolgte durch eine unabhängige Jury aus Personen aus der Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und gemeinnützigen Unternehmen; die fünf Gewinner sind:

DigiContact – Videoassistenz für ALLE

alsterdorf assistenz ost gGmbH, Hamburg

Triathlon Hölle Special: Triathlon und Begegnungscamp für Menschen mit einer geistigen Behinderung im inklusiven Umfeld

Evangelische Stiftung Neinstedt (ESN), Neinstedt

Internet für alle – In 19 Einrichtungen

Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Sindelfingen

ECHT MEIN RECHT!

PETZE Institut für Gewaltprävention gGmbH, Kiel

IdeenVeschper – Hier sieht man die ganze Vielfalt

Liebenau Teilhabe gGmbH, Meckenbeuren

Weitere Informationen gibt’s auf der Webseite www.mitMenschPreis.de