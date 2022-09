ISL-Kritik an Schichtwechsel-Berichterstattung in den Medien

Logo der ISL

Berlin (kobinet) Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland kritisiert die Medienberichterstattung anhand des Beispiels des RBB über die Aktion Schichtwechsel. "Der #RBB macht sich zum Handlanger exklusiver #Sonderwelten. In den letzten Jahren war Kritik so gut wie nicht wahrnehmbar. Wird es in diesem Jahr anders? Wir glauben nicht. Zementiert wird ein System, dass Nichtbehinderte toll finden, wo nach deren Meinung Behinderte hingehören", schrieb die ISL auf Twitter. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) führt heute am 22. September wieder ihre Aktion Schichtwechsel durch.

Vertreter*innen der ISL treffen sich heute am 22. und morgen am 23. September zur Mitgliederversammlung in Mainz. Dabei wird es auch darum gehen, wie die Alternativen zu einer Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen gestärkt werden können.

Link zum Tweet der ISL

Link zu Infos der BAG WfbM zum Schichtwechsel