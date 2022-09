In Hessen noch viel für barrierefreie Bushaltestellen zu tun

Lage Hessen in Deutschland

Wiesbaden (kobinet) Zum 1. Januar sollte der öffentliche Personennahverkehr in Deutschland eigentlich barrierefrei nutzbar sein. Dass es dafür in Hessen noch einiges zu tun gibt, um einen barrierefreien Nahverkehr und dies speziell im Busverkehr zu gewährleisten, das geht aus einer Antwort des hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen auf eine Kleine Anfrage von Dr. Stefan Naas von der FDP hervor. Zum Stichtag 1. Januar 2022 waren in Hessen demnach lediglich 41,4 Prozent der Bushaltestellen vollständig barrierefrei oder weitgehend barrierefrei (mit erschwerter Benutzbarkeit) ausgebaut.

Zum Stichtag 1. Januar 2022 waren in Hessen 41,4 Prozent der Bushaltestellen vollständig barrierefrei oder weitgehend barrierefrei (mit erschwerter Benutzbarkeit) ausgebaut. Als vollständig barrierefrei werden die Haltestellen eingeordnet, bei denen zwischen Fahrzeug und Bordsteinkante ein Spalt von höchstens 5 cm verbleibt. Als barrierefrei mit erschwerter Benutzbarkeit werden Haltestellen verstanden, die ein Spaltmaß von 5 bis 10 cm aufweisen (Maßnahmenplan des RMV

„Barrierefreie Haltestellen – Teil 2“, Seite 371) und bei denen Einstiegshilfen eingesetzt werden. 24,4 Prozent der Bushaltestellen wurden in den Nahverkehrsplänen begründet durch die Aufgabenträger vom barrierefreien Umbau ausgenommen. Für die verbleibenden 34,2 Prozent ist anzumerken, dass noch nicht alle Aufgabenträger Nahverkehrspläne mit einem Konzept zur Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit erstellt haben, sodass die Einordnung dieser Haltestellen durch die Aufgabenträger noch nicht abschließend vorliegt. Da die Höhe der Haltestellenborde kein Maßstab für die Herstellung der Barrierefreiheit der Haltestellen darstellt, liegen keine Aufteilungen nach der Höhe der Bordsteine vor, wie es in der Antwort auf die Kleine Anfrage heißt.

Link zur Antwort auf die Kleine Anfrage zur Barrierefreiheit von Bushaltestellen in Hessen