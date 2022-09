Reger Austausch der Bücherwurm WhatsApp-Gruppe

Logo: WhatsApp

Frankfurt am Main (kobinet) Auch wenn es seit vielen Jahren vielfältige Anstrengungen gibt, mehr Bücher für blinde und sehbehinderte Menschen barrierefrei zugänglich zu machen, hält sich dieses Angebot im Vergleich zu den vielen bereits veröffentlichten und stetig neu erscheinenden Büchern immer noch in Grenzen. Daher ist es umso wichtiger, sich über vorhandene gute Hörbücher, in Brailleschrift übertragene Bücher sowie über E-Books zielgerichtet auszutauschen. Deshalb ist die Bücherwurmgruppe, die von der Frankfurterin Sabine Lohner vor über zwei Jahren als WhatsApp-Gruppe gestartet wurde, für das NETZWERK ARTIKEL 3 eine gute Nachricht zur Inklusion.

Sabine Lohner ist nicht nur selbst eine „Leseratte“, sondern tauscht sich auch gerne mit anderen über ihre Einschätzungen und Eindrücke gelesener Bücher aus. Dies war ein Antrieb für sie, die Bücherwurmgruppe vor über zwei Jahren zu gründen. Seither rattern die Sprach- und Textnachrichten fast täglich über die WhatsApp-Gruppe mit vielen Anregungen über spannende Bücher. Kern des Austausches sind jedoch die Vorschläge für das Monatsbuch, das im nächsten Monat in der Gruppe besprochen wird. Sabine Lohner sammelt dafür zum Ende eines jeden Monats Buchvorschläge, stellt diese in einer Datei mit Kurzbeschreibungen der vorgeschlagenen Bücher zusammen und zur Abstimmung. Dabei gibt es zuweilen auch Stichwahlen, weil die Interessen in der Gruppe breit gefächert sind. Das Buch mit den meisten Stimmen wird von den Teilnehmenden der Bücherwurmgruppe im nächsten Monat gelesen und in der Gruppe mit kurzen Beiträgen besprochen. Aber auch die anderen Büchervorschläge bieten meist ein gutes Angebot zum Lesen von spannenden Büchern. So liest man auch mal Bücher, auf die man sonst nie gestoßen wäre.

Auch wenn bei den mittlerweile über 60 Teilnehmer*innen der WhatsApp-Gruppe zuweilen ein reger Austausch entsteht, sind die Nachrichten in der WhatsApp-Gruppe gerade noch überschaubar. Jede*r hat dabei natürlich die Möglichkeit, sich die Nachrichten mit den Buchtipps und Meinungen nach eigenem Interesse und Leseintensität auszuwählen. Bei den Buchvorschlägen greifen die Teilnehmenden der Gruppe in der Regel auf Bücher zurück, die in den Büchereien für barrierefreies Lesen in Deutschland und der Schweiz vorhanden sind.

Interessierte, die bei der Bücherwurm-WhatsApp-Gruppe mitmachen wollen, können sich per Mail an Sabine Lohner unter [email protected] wenden.

Link zu einer Liste von Büchereien für barrierefreies Lesen und von in diesem Bereich Engagierten, die sich in der Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen zusammengeschlossen haben

Diejenigen, die den Newsletter zu guten Nachrichten zur Inklusion erhalten möchten, können sich in den Verteiler per Mail an [email protected] eintragen lassen.

