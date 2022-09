Kultur ALIVE – Grenzen sind relativ am 1. Oktober in Hamburg

info blau

Foto: Susanne Göbel

Hamburg (kobinet) Im Herzen Hamburgs, auf dem Spielbudenplatz, findet am 1. Oktober das Open-Air-Festival "Kultur Alive - Grenzen sind relativ" als Auftakt einer Reihe bundesweiter Veranstaltungen des Vereins Grenzen sind relativ im Rahmen von Public Events statt. Die Veranstalter freuen sich auf gute Musik, Kunst, Begegnungen und natürlich auf die Zuschauer*innen, die und die Mitwirkenden. Der Eintritt ist kostenfrei. Neben einem vielseitigen Bühnen-Programm wird es eine Network-Area sowie interaktive Erlebniswelten geben, zu denen man sich noch anmelden kann.

„Aufbauend auf unsere Grenzen sind relativ Festivals in der “Fabrik Hamburg” haben wir ein neues interdisziplinäres Veranstaltungsformat kreiert, welches im Rahmen von Public Events – wie z.B. Festivals, Stadtfesten, Sport- & Kulturveranstaltungen sowie öffentlichen Plätzen – umgesetzt wird. Die Premiere-Veranstaltung “Kultur ALIVE – Grenzen sind relativ” findet am Sa. 1. Oktober 2022 von 15:00 bis 23:00 Uhr in Hamburg auf dem Spielbudenplatz (Reeperbahn) statt. Live-Musik, Tanz, Performance, Kunstausstellung, interaktive Erlebniswelten und Network-Area finden hier eine gemeinsame Spielwiese. Im Geiste unseres Mottos ‚Grenzen sind relativ‘ haben wir über 100 Künstler*innen, Ausstellende und gemeinnützige Organisationen zusammengetrommelt, um gemeinsam das ’synergetisch multipolare Spektrum‘ der Künste, Menschen und Netzwerke diverser Backgrounds ausgiebig zu feiern. Nicht zuletzt geht es einfach um geile Musik, Kunst und Begegnungen“, heißt es in der Ankündigung.

LIVE ON STAGE sind Ausnahme-Drummer und One-Man-Party ODED KAFRI, der Berliner Rapper & Aktivist GRAF FIDI, die legendären RUDOLF ROCK & DIE SCHOCKER FEAT. SUSI SALM & SPECIAL GUESTS bringen den RocknRoll wieder zum Leben, Hamburgs jüngste Rockband BATTERIES OF ROCK, eine Tanzperformance von der FAME ACADEMY FEAT. SOUZAN ALAVI, das virtuose Powertrio um den Gitarristen und Festival-Initiator MISCHA GOHLKE, zwei ÜBERRASCHUNGS-ACTS (Ankündigung Mitte September!) und SPECIAL GUESTS. Durch das Programm führt Kulturmanager und Moderator MARKUS RIEMANN. (Weitere Infos Künstler*innen: siehe unten)

Bei der NETWORK-AREA können sich Vereine, Initiativen, Institutionen, Projekte, Kulturschaffende bzw. MENSCHEN kennenlernen, austauschen und vernetzen. Flyer können ausgelegt werden. Es lebe das Miteinander, es lebe die Vielfalt!

Im Rahmen der INTERAKTIVEN ERLEBNISWELTEN gibt es einen Community Dance Schnupper-Workshop vom Kulturverein “sense the steps e.V“, interaktive Malerei von der “Schlei-Akademie”, eine künstlerische Street-Performance und vieles mehr. Anmeldungen zur Network-Area und für die interaktiven Erlebniswelten sind noch möglich.

Alle weiteren Infos & Updates sind auf unserer Webseite zu finden.

Der Spielbudenplatz ist für “Wheelers” barrierefrei gestaltet! Gebärdensprach- & Schriftdolmetscher werden vor Ort sein. Für die großzügige Unterstützung geht unser Dank an die GVL, Gemeinnützige Treuhandstelle Hamburg, Behörde für Kultur und Medien Hamburg, Behörde für Justiz und Verbraucherschutz, Stiftung Hamburger Wohnen und Aktion Mensch, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.