Wahlprüfsteine zur Landtagswahl in Niedersachsen

Hannover (kobinet) Am 9. Oktober findet die Landtagswahl in Niedersachsen statt. Der Deutsche Schwerhörigenbund Landesverband Niedersachsen hat hierzu etliche Wünsche an die niedersächsischen Parteien in Form von Wahlprüfsteinen erarbeitet. Sie wurden an die Parteien mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beantwortung versendet. Der Landesverband Niedersachsen erhofft sich davon, dass Politik und Gesellschaft hierdurch mehr Kenntnisse über Probleme und Bewältigungsmöglichkeiten bei Schwerhörigkeit und Ertaubung erhalten, beachten und umsetzen.

Der Deutsche Schwerhörigenbund Landesverband Niedersachsen vertritt seit vielen Jahren die Interessen lautsprachlich orientierter schwerhöriger und ertaubter Menschen in Niedersachsen. Damit schwerhörige und ertaubte Menschen und ihre Partner*innen vor der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen einschätzen können,

– ob und welche Partei-Programme die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen erfüllen,

– wie die Parteien über Themen denken, die für Menschen mit Behinderungen allgemein und für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen im Besonderen von erheblicher Wichtigkeit sind,

bittet der Landesverband Niedersachsen die Parteien und Sozialpolitiker um Beantwortung der Wahlprüfsteine. Mit den Fragen soll zudem erreicht werden, dass die Bedürfnisse seiner Klientel bei künftigen landespolitischen Entscheidungen angemessen beachtet werden, was bisher nicht immer der Fall ist. Denn leider spielen die „Behinderten-Themen“ im Wahlkampf bisher nur eine sehr untergeordnete Rolle, heißt es auf der Internetseite des niedersächsischen Landesverbands des Deutschen Schwerhörigenbundes.

