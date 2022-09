Dennis Riehle jetzt offiziell Pressesprecher des ABiD

ABiD-Sozialberater Dennis Riehle

Foto: privat

BERLIN (kobinet) Wenn es bisher um Erfahrungen und Meinungen beim Allgemeinen Behindertenverbandes in Deutschland ging, dann war in dem Zusammenhang häufig vom Sozialberater Dennis Riehle zu lesen. Der Konstanzer Autor und Sozialberater ist nun offiziell zum Pressesprecher des Allgemeinen Behindertenverbandes in Deutschland ernannt worden. Er betreut damit die Öffentlichkeitsarbeit einer der größten Dachorganisationen, die sich für die Belange von Menschen mit Handicap einsetzen.

Der 37-Jährige, der selbst schwerbehindert ist und nicht mehr im Berufsleben steht, wird künftig für die Erstellung von Medienmitteilungen, Betreuung der Pressekontakte und die Beantwortung von Journalistenfragen zuständig sein.

„Schlussendlich ist es kein Geheimnis, dass Deutschland in der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention erheblich nachhinkt und die Inklusion noch immer an viel zu vielen Stellen nicht gelingt. Deshalb braucht es eine starke Stimme für Personen, die aufgrund einer Beeinträchtigung in ihrer Partizipation eingeschränkt sind und so ihre Anliegen und Ansprüche nur bedingt vortragen und einfordern können. Unser Verband will versuchen, diese Aufgabe zu übernehmen und ich freue mich deshalb sehr darüber, solche Verlautbarungen zukünftig stellvertretend artikulieren zu dürfen“, erklärt der auch gebürtig vom Bodensee stammende Riehle.

Der Allgemeine Behindertenverband in Deutschland will auch in Zukunft das Gespräch mit der Politik suchen und zudem für die Menschen Anlaufstelle sein. Riehle betreut künftig nicht nur die Pressearbeit des Vereins, sondern auch die Sozialberatung, die Personen mit Handicap bei ihren Problemen im Alltag als eine kostenlose und bundesweite Unterstützung per Mail zur Verfügung steht.

Der gelernte Journalist hat eine Ausbildung als Psychosozialer Berater und über 13 Jahre in eigener Praxis selbstständig gearbeitet.