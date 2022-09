Ausstellung zum Persönlichen Budget mit Diskussion auf der REHACARE

info blau

Foto: Susanne Göbel

Düsseldorf (kobinet) Am Samstag, den 17. September, zeigt das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben (KSL) Düsseldorf von 13 bis 14 Uhr auf der Rehacare in Düssseldorf – der weltweit größten Fachmesse für Rehabilitation und Pflege – eine Ausstellung zum Persönlichen Budget und lädt zu einer Diskussionsrunde ein. Die Veranstaltung findet im Treffpunkt Rehacare in Halle 6, Stand E 25, statt. Das Persönliche Budget ermöglicht Menschen mit Beeinträchtigung, ihre Hilfebedarfe individuell zu planen und zu organisieren. In einem Impulsvortrag stellt das KSL Düsseldorf das Persönliche Budget vor.

In einer anschließenden Runde sprechen Jürgen Langenbucher (Themenverantwortlicher für das Persönliche Budget in der Eingliederungshilfe beim Landschaftsverband Rheinland), Isabell Rosenberg (Assistenznehmerin, Beraterin bei der EUTB Krefeld & bei ibk kubia) und Tanja Triebel (Assistenznehmerin) über Vorteile und Herausforderungen des Persönlichen Budgets. Iris Colsman, Leiterin des KSL Düsseldorf, moderiert die Veranstaltung.

Parallel dazu zeigt das KSL Düsseldorf im Treffpunkt Rehacare eine Ausstellung. Sie präsentiert den Besucher*innen auf 15 Elementen fachliche Informationen zum Persönlichen Budget. Menschen, die das Budget nutzen, erzählen von ihren Erfahrungen. Zudem berichten Mitarbeiter*innen der Landschaftsverbände von Nordrhein-Westfalen und einer unabhängigen Beratungsstelle von ihrer Arbeit und empfehlen das Persönliche Budget als ein wichtiges Instrument für ein selbstbestimmtes Leben.

Eine Gebärdensprachdolmetscherin ist vor Ort. Der Zutritt ist mit der normalen Messe-Eintrittskarte möglich.

Weitere Infos gibt’s unter:

www.rehacare.de/de/Besucher/Fachforen/TREFFPUNKT_REHACARE

https://ksl-duesseldorf.de/de/themen/47/personliches-budget